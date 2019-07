Familie hyggede sig i haven, og imens brød en tyveknægt ind

Onsdag 17. juli 2019 kl. 23:26At familien sad og hyggede sig i haven var ingen hindring for en tyveknægt, der i går eftermiddag brød ind i et hus i nordjyske Frederikshavn. Imens snakken gik og der blev hygget udenfor, snuppede den langfingrede en taske, hvori der var en pung med såvel kontanter som et hævekort.Der gik mindre end 1 time, så var der forsøg på at have penge i bankens lokale filial. Tyveknægten var derefter væk - og han er endnu ikke pågrebet.