Veterantog årsag til naturbrande

Onsdag 17. juli 2019 kl. 20:49Der har været travlhed for brandfolkene i det nordjyske i eftermiddag, idet et veterantog i det østlige Ålborg forårsagede hele 5 naturbrande. Gnister skabt mellem togets hjul og skinnerne havde let ved at antænde tørre grøfter og marker. Brandene er nu bragt under kontrol.Hvilket også veterantoget er. Det stoppede efter den sidste antændelse af ild i naturen. Det ville nemlig blot fortsætte med nye brande, hvis toget kørte videre.