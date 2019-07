Kunstner tilkendt 1.750.000 kr. for firmas misbrug af værk

Onsdag 17. juli 2019 kl. 16:01Den kinesiske kunstner og aktivist Ai Weiwei (61 år) er i dag blevet tilkendt 1.750.000 kr., som bilfirmaet SMC (Skandinavist Motor Co. A/S) skal betale for misbrug af hans kunstværk "Soleil Levant" på facaden af Kunsthal Charlottenborg i København i 2017. Afgørelsen er truffet af retten i vestkøbenhavnske Glostrup.SMC lod en bil fotografere foran værket. Det var at misbruge kunstneren og hans værk, tilkendegav retten.