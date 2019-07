Uha! 16-årig spritbilist drønede ind i mur langs kirkegård

Onsdag 17. juli 2019 kl. 12:29Man er nu ved at have overblik over skaderne på kirkegården ved Reersø kirke helt ude på den vestsjællandske spids ud til Storebælt. Efter at en 16-årig dreng kørte spritkørsel en nat for et par døgn siden og drønede ind i muren langs kirkegården. Ødelagde både mur og ramponerede gravsten.Med i bilen havde den unge spritbilist 2 kammerater. De slap alle 3 uden fysiske kvæstelser fra den dramatiske ulykke. Der forhåbentlig vil give både dem og deres forældre stof til eftertanke.