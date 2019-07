Krimi-forfatter død

Onsdag 17. juli 2019 kl. 10:41Den italienske krimi-forfatter Andrea Camilleri er død 93 år. Et begivenhedrigt liv er slut for en mand, der underholdt millioner ikke kun i sit hjemland, men i mange andre lande. Ikke mindst med sine bøger (og TV-serie) med kriminalinspektør Salvo Montalbano og det opdigtede miljø i "Vigato" på Sicilien.Andrea Camilleri blev blind for et par år siden, men han fortsatte med at skrive. Hans andre sanser blev skærpet, da han mistede synet, forklarede han selv. Han døde på sygehus i Rom efter en måned med svagt hjerte.