Mor og datter fik problemer under badning i Hornbæk

Tirsdag 16. juli 2019 kl. 21:48En 40-årig kvinde og hendes 11-årige datter blev i aften fløjet til Rigshospitalet i København, efter at de fik problemer under badning i nordsjællandske Hornbæk. De måtte kæmpe sig fra 100 meter ude i havet ind på stranden, hvor moren sank bevidstløs sammen. Der foreligger ikke nogen ny melding om hendes tilstand.Datteren blev sendt med helikopteren til Rigshospitalet for at gennemgå et tjek.