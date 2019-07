Festival stoppet af naturbrand og 10.000 deltagere evakueret

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 16. juli 2019 kl. 20:35Årets Fresh Island Festival ved den kroatiske middelhavby Novalja er omgående blevet stoppet. Som følge af en naturbrand, der i nat truede området så nærgående, at 10.000 deltagere omgående blev evakueret. Festivalen afholdes på stranden, men der var høje flammer i en nærliggende skov.Ilden er nu bragt under kontrol, men festivalen har lidt et alvorligt knæk. Den begyndte 13. juli og skulle officielt først stoppe den 19. juli.