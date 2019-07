Kvinde sad fast i brønd - råbte på hjælp og blev reddet op

Tirsdag 16. juli 2019 kl. 18:57En ikke nærmere identificeret ældre kvinde fik sig i eftermiddag en både ubehagelig og usædvanlig oplevelse i sin egen baghave i vestjyske Lemvig. Hun kom til at sidde fast i en brønd, og sad der 1 time, inden hendes råb om hjælp var blevet hørt og redning nåede frem og fik hende bragt i sikkerhed.Kvinden brækkede en fod, men hvordan det "lykkedes" hende at komme til at sidde fast i brønden er endnu uoplyst.