Dødens skygge sniger sig frem og 1.600 er døde af frygtet sygdom

Mandag 15. juli 2019 kl. 22:17FN slår igen alarm omkring den dødbringende og frygtede sygdom ebola. Det første tilfælde af sygdommen er nu konstateret i millionbyen Goma i Den Demokratiske Republik Congo i det centrale Afrika. I hvilket land 1.600 er døde, siden sygdommen brød ud. Denne "dødens skygge" sniger sig frem, og det er en evig og vanskelig kamp at holde den nede, ude og borte fra de sarte mennesker, der befolker det store afrikanske kontinent. FNs sundhedafdeling er i fuld gang med at træffe forholdregler omkring den 2 millioner indbyggere store by Goma. Man frygter det værste selv i de mest optimistiske stunder. Alene siden august er 2.100 ramt af sygdommen i Congo og 1.400 af dem døde.Det første ebola tilfælde i Goma ramte en præst, som blev testet positiv i weekenden. Han var ankommet med bus til kæmpebyen. Det er sådan, det begynder...