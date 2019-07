8 brande i kolonihave huse på Fyn - mand anholdt og løsladt

Mandag 15. juli 2019 kl. 21:16Det er utrygt at være ejer af kolonihave huse i østfynske Nyborg i øjeblikket. Siden begyndelsen af april har der været 8 brande, og de menes alle at være påsat. En midaldrende mand blev anholdt i weekenden i forbindelse med den seneste brand, men han er efterfølgende løsladt.Derfor er kolonihavefolket og politiet lige nu uden spor af en gerningmand - og frygter for den næste brand.