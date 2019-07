60-årig mand slugt af havet ved Bornholm - eftersøgning slut

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 15. juli 2019 kl. 20:09En mand i 60 års alderen antages at være druknet i Østersøen ved Bornholm. Han blev i eftermiddag slugt af havet under en svømmetur langs kysten ved Hasle. Han kunne ikke komme i land af egen drift, og en storstilet redningaktion blev iværksat. Manden forsvandt imidlertid.Eftersøgningen er netop afsluttet, fordi det ikke er realistisk at finde manden i live.