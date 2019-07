Børn pakkede fiskegrej og kørte afsted - 900 km i stjålet bil

Mandag 15. juli 2019 kl. 12:533 drenge og 1 pige i alderen 10-14 år har i den forløbne weekend været på noget af et eventyr. Hjemme i Queensland i Australien pakkede de fiskegrej og kørte så afsted i en 4-hjul trækker, som de "stjal" fra en af forældrene. Børnene dukkede op 900 km senere i New South Wales - uden at have lavet ulykker.Modtagelse komiteen bestod af politiet.