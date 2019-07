69-årig kvinde gik sin sidste tur - døde i vandløb i Marielyst

Mandag 15. juli 2019 kl. 10:21Det var en 69-årig kvinde, der i går blev fundet død i et vandløb i Marielyst (Bøtø) på Sydfalster. Kvinden var ude at spadsere, da hun øjensynligt faldt i vandet og senere blev fundet død. Nogen tid efter fundet af hende anmeldte hendes mand nemlig, at hun ikke var vendt hjem fra turen.Politiet har efterfølgende afblæst mistænksomheden i forbindelse med hendes død og fundet af hende i vandløbet.