Amerikansk energiselskab i fortsat verden-ekspansion

Mandag 15. juli 2019 kl. 03:36Det amerikanske energiselskab GE Renewable Energy fortsætter sin verden omspændende ekspansion. Til Kina, hvor man vil åbne fabrik for havvindmøller og et udviklingcenter. Startskuddet har lydt, og vindmølle fabrikken ventes færdig om 2 år. Udover at pleje det voksende kinesiske marked skal hele Asien-området serviceres fra de 2 nye GE-enheder.Energigiganten har netop høstet en ordre på over 80 vindmøller i Polen og fået en ny kunde i Spanien, hvor GE i forvejen har fodfæste.