EU-lande må skamme sig - FN vil have flygtninge centre lukket

Søndag 14. juli 2019 kl. 16:15De er ikke egnet til mennesker. Luk dem. Det kontante budskab kommer fra FN og er rettet mod EU-landene og andre, som bør skamme sig over flygtninge centre i Libyen på den nordafrikanske kyst. Hvor man forsøger at holde flygtninge tilbage fra at bevæge sig mod Europas velstand.FNs flygtninge afdeling kalder forholdene i flygtninge centrene i Libyen for frygtelige og skamfulde.