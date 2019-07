Mænd ville krydse det grådige hav ved Gibraltar i kajak

Lørdag 13. juli 2019 kl. 23:20Spanien gør ikke meget væsen ud af sig, selvom det sydeuropæiske EU-land siden nytår har taget imod 11.000 flygtninge, som har krydset Middelhavet. Værdig adfærd af spanierne i modsætning til så mange andre EU-lande herunder også Danmark. I dag har spanierne reddet et nyt stort antal flygtninge, herunder 3 mænd i kajak.De 3 herrer ville krydse havet mellem Afrika og Spanien ved Gibraltar strædet, der er mindst 13 km bredt og med vanddybder på 300-900 meter. Flygtningene gør alt for at komme til de europæiske lande. Sætter ofte livet på spil - men heldigvis har spanierne i dag reddet 141 fra det grådige Middelhavet. Hundredvis er druknet alene i år.