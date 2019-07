Politibiler smadret - "glemte" at køre efter forholdene

Lørdag 13. juli 2019 kl. 21:38Der var underholdning for alle pengene i midtjyske Herning til aften, da 2 politibiler med fuld udrykning kolliderede i et lyskryds og blev smadret. En betjent måtte på sygehuset, mens 3 andre slap med småknubs. Årsagen til ulykken var naturligvis, at de i deres iver "glemte" at køre efter forholdene.Politiet (!) er ved at undersøge ulykken, der jo som alle andre må beskrives og et ansvar placeres.