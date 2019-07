Bilist overhalede og kørte i grøften - og blev dræbt

Lørdag 13. juli 2019 kl. 14:35En 54-årig mand blev i middagstunden dræbt i en overhaling-ulykke på en lokal vej 10 km fra nordøst jyske Hobro. Manden mistede øjensynligt herredømmet over sin bil, fordi han ramte en anden bil under overhaling og kørte i grøften. Øvrige personer pådrog sig "kun" lettere fysiske kvæstelser.Ulykken skete i landområdet ved den lille by Hejring på vej mod vest.