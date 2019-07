Tonsvis af småkager og 400 ansatte får ny ejer - solgt for 2 milliarder kr.

Fredag 12. juli 2019 kl. 18:00Italienske Ferrero SpA, der er kendt over hele verden for sine søde sager, har købt den dansk baserede, men udenlandsk ejede småkage virksomhed Kelsen Group A/S for 2 milliarder kr. Dermed skifter tonsvis af småkager og 400 ansatte til nyt ejerskab efter amerikanske Campbell Soup Company, der dog har ladet pengene dirigere til et datterselskab i Luxembourg. Kelsen omfatter stribevis af varemærker, men er båret af det gamle småkage bageri Kjeldsen i midtjyske Nørre Snede og Royal Dansk. Ferrero er mest kendt for chokoladen Ferrero Rocher og Nutella. Virksomheden blev grundlagt i 1946, mens Kelsens historie skriver sig tilbage til 1933.De danske småkager sælges i 100 lande, men Ferrero har især kig på de store markeder Kina og USA, hvor det allerede går godt.