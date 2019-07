Bombe fundet i fængselgård

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 12. juli 2019 kl. 10:37Det hører til det helt usædvanlige, at der bliver fundet en hjemmelavet bombe i en fængselgård. Men det var tilfældet i den tidlige morgenstund i Vestre fængsel i København. Den blev fundet ueksploderet, hvorfor der er tilkaldt bombe-eksperter til at fjerne tingesten.Hvem der har kastet bomben over muren er uvist. Det sker ofte, at andre ting bliver kasten ind i gården, men som regel er det ufarlige ting som cigaretter og telefoner.