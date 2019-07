Frygter værste flygtninge-katastrofe med 80 døde

Torsdag 11. juli 2019 kl. 23:48Hjælpeorganisationer i Middelhavet frygter den værste flygtninge-katastrofe nogensinde i Middelhavet. I kølvandet af en kæntret båd i sidste uge. Kun 4 af 86 ombord blev reddet, og heraf døde den ene endog på sygehus. Siden er 58 lig skyllet rundt i havet, 38 af dem blev bjærget i dag ud for den tunesiske kyst.Det er ikke sandsynligt, at nogen af de endnu ikke fundne fra forliset i sidste uge vil have overlevet. Derfor lurer et dødtal omkring de 80 altså lige nu, og det er det højeste antal i et bådforlis til dato.