Direktør lander efter 17 år i cockpittet hos Norwegian

Torsdag 11. juli 2019 kl. 19:37Om det vil dæmpe turbolensen i det norske luftfartselskab Norwegian, at dets stifter og direktør (Bjørn Kjos) gennem 17 år i dag er trådt tilbage, og selskabet nu søger efter at finde hans afløser, er tvivlsomt. Samtidig med at flyselskabet formentlig også er på vej til at få nye ejere. Investorer er helt nødvendige for overlevelsen.Norwegian har vokset sig stor, men det har pengetanken ikke. Hvilket aflæses på aktiekursen, som igen i dag er faldet til nu 39 kr. for en 100 kr. pålydende aktie. Der står investorer i kulissen for at slå til i det rette øjeblik.