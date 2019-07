Kun 1 måned gammelt barn fundet død i København

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 11. juli 2019 kl. 15:08Politiets omfattende undersøgelser i et stort boligområde i Herlev i København i dag var forårsaget af, at et kun 1 måned gammelt barn blev fundet død. En ambulance var kaldt til boligen, hvor redderne forgæves forsøgte at genoplive barnet. Derfor blev politiet alarmeret.Nu har politiet netop meddelt, at der ikke er noget, der tyder på kriminelle handlinger i forbindelse med det lille barns død. I morgen foretages obduktion for at fastslå dødårsagen.