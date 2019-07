Yngre kvinde indebrændt i sommerhus på Djursland

Torsdag 11. juli 2019 kl. 13:46En 38-årig kvinde indebrændte i nat i et sommerhus ved Ebeltoft på Djursland. Da brandvæsenet nåede frem fandt man den yngre kvinde død. Sommerhuset blev efterfølgende afspærret, indtil man havde fået sikkerhed for, at der intet kriminelt var forbundet til den tragiske brand.Politiet er kommet til den antagelse, at branden er opstået i forbindelse med et komfur.