Kritik fra FN af kinesisk opdragelse-lejr - preller af på kommunisterne

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 10. juli 2019 kl. 23:52Det kommunistiske styre i Kina tolererer ikke andre meninger. Der slås hårdt ned på såkaldte afvigere, og selv meget store grupper tages der hårdt fat omkring. Eksempelvis en opdragelse-lejr for en hel million muslimer. Det møder nu alvorlig kritik fra FN. Flere end 20 lande i FNs menneskeret råd har underskrevet et kritisk brev til det kinesiske styre. Som også kritiseres stærkt af menneskeret grupper. Kritik som også kan rettes mod kommunisterne i det enorme land på mange andre områder. Eksempelvis gælder det sæddonorer, som af det kinesiske sygehusvæsen må karakteriseres som havende fordelagtige politiske kvaliteter for at komme i betragtning i "faderregistret".Man skal imidlertid forvente, at den aktuelle kritik omkring behandlingen af muslimske grupper preller af på de kinesiske ledere. De er ikke indstillet på at lytte til andre.