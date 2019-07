Yderst fingersnilde tyve kuppede guldsmede i provinsen

Onsdag 10. juli 2019 kl. 21:08Et par yngre mænd eftersøges lige nu af politiet i det midtjyske område, omend de nok forlængst er forsvundet derfra. De har vist sig som yderst fingersnilde tyve de seneste par dage hos guldsmede i provinsbyerne Skive og Silkeborg. Hvor det er lykkedes dem at stjæle guldsmykker for tilsammen 35.000 kr.Smykkekuppene hos de 2 guldsmede er gennemført så smart og ubemærket, at også politiet er særdeles "imponeret".