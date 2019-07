London-lufthavn lukket helt ned på grund af teknik-problemer

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 10. juli 2019 kl. 20:43Gatwick lufthavnen (den ene af Londons 3 lufthavne) er lukket helt ned og har været det i snart 4 timer. Årsagen er teknik-problemer, der gør det umuligt for flyene at lande og starte. Man kæmper med at løse problemet, men der er endnu ingen melding om genoptagelse af trafikken.Lukningen af Gatwick berører titusindvis af passagerer lige nu. Hvordan det ser ud det næste døgn er endnu uoverskueligt.