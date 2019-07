Usædvanlig kollision mellem et par fly omkring gate

Tirsdag 9. juli 2019 kl. 20:39Lufthavnen i hollandske Amsterdam var i dag genstand for en usædvanlig kollision mellem 2 fly omkring gate. Et fly med London som mål og et fly, der skulle til Madrid, bumlede sammen, og passagererne måtte over i andre fly med flere timers forsinkelse til følge. De 2 beskadigede fly skal nu nærmere undersøges.Der foreligger ikke efterfølgende nogen forklaring på, hvorledes det gik til, at de 2 fly kunne ramme hinanden.