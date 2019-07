Brutalt naboskænderi - mand tæskede en anden med spade

Tirsdag 9. juli 2019 kl. 14:43Der var underholdning for hele byen, men ikke for de 2 naboer, der var stridens herrer i nat i den sydvestjyske by Bramming 10 km fra Esbjerg. Den ene (en mand på 65 år) blev så vred, at han tæskede den anden (en mand på 60 år) med et spadeskaft. Offeret måtte på sygehus, mens voldmanden endte i politiets varetægt.Om årsagen til de 2 ældre herrers brutale opgør foreligger der ikke oplysninger. Men manden med spadeskaftet er sigtet for vold.