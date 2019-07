Hedeselskabets direktør fyret

Mandag 8. juli 2019 kl. 23:16Efter 6 år i spidsen for Det Danske Hedeselskab (Dalgas Group A/S) med hjemsted i midtjyske Viborg er direktør Lars Johansson smidt på porten. Han er øjeblikkeligt fratrådt efter aftale, lyder det fra bestyrelsens formand, godsejer Jørgen Christian Skeel. Et ordvalg der dækker over en regulær fyring.Der foreligger ikke detaljer om bestyrelsens fremtidige strategi for Hedeselskabet. Senere på sommeren vil man træffe beslutning om den nye ledelsestruktur i virksomheden.