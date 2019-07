Ny krydstogt-tragedie - lille pige dræbt ved fald fra 11. dæk

Mandag 8. juli 2019 kl. 21:20En kun 1½ år gammel pige blev i går eftermiddag dræbt ved en tragedie på et krydstogtskib i havnen San Juan på hovedøen i Puerto Rico i det caribiske hav. Under leg tabte hendes bedstefar hende fra 11. dæk. Hun styrtede de mange meter og ramte kajen, død på stedet.Den frygtelige ulykke fandt sted i forbindelse med familiens afslutning på et ugelangt togt med skibet "Freedom of the Seas".