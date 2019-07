Usædvanligt tyveri i weekenden - kænguru familie forsvundet

Mandag 8. juli 2019 kl. 18:41En ny usædvanlig hændelse kan skrives ind i arkivet over noget særligt, idet en dyrehandler i landsbyen Bedsted i nordjyske Thy i weekenden fik stjålet en kænguru familie. Far, mor og en unge er pist væk forsvundet fra en indhegning, og tyveriet ser ud til at være professionelt udført.Der er ingen spor af de stjålne, særegne dyr. For en måneds tid siden skete et tilsvarende tyveri hos en dyrehandler i midtjyske Bjerringbro.