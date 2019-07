Mand alvorligt forbrændt ved eksplosion-ulykke

Mandag 8. juli 2019 kl. 15:02En 72-årig mand befinder sig nu på universitetsygehuset i Ålborg, efter at han ved middagtid blev alvorligt forbrændt ved en eksplosion-ulykke under arbejde i en produkthandel i nordjyske Sæby. Der opstod ild i såvel et skærebrændersæt som en container.Ulykken opstod i forbindelse med, at der blev skåret i metal med skærebrænderen. Der foreligger ingen aktuel melding om mandens tilstand.