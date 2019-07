2 på sygehus og 7 anholdt efter kniv-slagsmål mellem unge

Mandag 8. juli 2019 kl. 09:34Et par grupper unge i alderen 15-18 år gik sent i aftes amok på hinanden i et kniv-slagsmål i det nordjyske byområde Ålborg-Nørresundby, og 2 af dem endte på sygehus til behandling for deres kvæstelser. Det endte dertil med 7 anholdte, som nu skal forklare, hvad der egentlig skete.Henover natten har politiet forsøgt at finde hoved og hale på den livfarlige tumult, ligesom det videre forløb omkring det modbydelige opgør netop nu overvejes.