Bankfolk er nogle klodsmajorer - den største tyske bank vil fyre 18.000

Søndag 7. juli 2019 kl. 21:20Det er en måned siden Danske Banks nye direktør proklamerede, at banken vil tilbage til, at plejen af kunderne sættes i højsædet. Tilbage til de gamle værdier - hvis man altså kan tro på den melding. Nu følger den største tyske bank Deutsche Bank i lidt det samme spor ved at meddele, at man vil tilbage til sine rødder og skære alt det moderne omkring investering i aktier og andre værdipapirer bort. Det betyder, at den tyske bank vil fyre 18.000 ansatte over de næste 3 år. Om det fører til bedre forhold for kunderne, kan kun tiden vise, men det er tilladt at være skeptisk. I alle tilfælde er det elendig personalepleje. Altsammen viser det, at bankfolk generelt er nogle klodsmajorer.Medskyldig til denne meget lidt flatterende karakteristik er dog det offentlige bureaukrati. Som uendeligt blander sig i bankernes forhold og drift, som kun meget få bureaukrater har forstand på. Derfor er det nok tvivlsomt, om det en dag vil lykkes bankerne at komme tilbage til såvel de gamle værdier som rødderne.