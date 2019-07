Bildæk hejst den forkerte vej - 7 biler med folk klemt mod loft

Søndag 7. juli 2019 kl. 20:41Det var noget af en ubehagelig oplevelse folk i 7 biler på Samsø færgen fik, da de i eftermiddag skulle køre fra borde på Kattegat-øen. I stedet for at hejse bildækket ned, blev det hejst op, og alle biler blev mast mod loftet. Heldigvis kom ingen noget fysisk til ved den menneskelige bommert.Færgeselskabet sørger for at reparere alle skader og beklager meget, at ulykken overhovedet kunne ske.