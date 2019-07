Katastrofen er indtruffet - letbane tog har dræbt 2 af 4 i personbil

Lørdag 6. juli 2019 kl. 22:49En særdeles voldsom ulykke 15 km fra Grenå på Djursland i dag har kostet 2 af 4 personer i en bil livet. En norsk familie på rejse i Danmark var ofrene for den katastrofale kollision, der skete ved en overkørsel mellem et tog fra den århusianske letbane og deres bil. En 34-årig mand blev dræbt tillige med hans 7-årige søn. Moren på 32 år og en 6-årig datter blev begge kvæstet. Ifølge aktuel info er de udenfor livfare. Der er chok i området, hvor ulykken skete, idet beboerne har frygtet noget katastrofalt, som det der udspillede sig i dag. De nærmere omstændigheder omkring ulykken er stadig ved at blive udredt.Den norske familie kom fra Oslo-området. Ingen passagerer i letbane toget kom noget fysisk til ved den tragiske og brutale ulykke.