Domptør dræbt af 4 tigre, der sønderrev ham og gik amok

Fredag 5. juli 2019 kl. 22:31Den 61-årige domptør Ettore Weber blev i går dræbt af 4 tigre, der sønderrev ham og gik amok - legede med hans frygteligt kvæstede legeme. Indtil læger og cirkusansatte fik skredet ind og stoppet det forfærdelige sceneri. Da var det imidlertid for sent, idet den erfarne dyretæmmer senere døde af de alvorlige kvæstelser, dyrene havde påført ham.Den dramatiske og ulyksalige hændelse fandt sted i Cirkus Orfei i det sydlige Italien. Den startede med, at en enkelt tiger angreb ham, hvorefter de øvrige 3 sprang til. Det hele udspillede sig under sædvanlig øvelse forud for en aftenoptræden.