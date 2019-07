Journalist og forfatter død

Fredag 5. juli 2019 kl. 21:30Journalist og forfatter til bøger om Italien og mad Andreas Harder er død 55 år. Han fik i dag hjertestop under en svømmetur i Middelhavet ved Sardinien, hvor han holdt ferie med sin kone. Hun fik ham bjærget i land og slog alarm. Redning og efterfølgende sygehuslæger måtte imidlertid opgive at redde hans liv.Andreas Harder har modtaget flere priser for sit arbejde, der bl.a. også omfattede oversættelse.