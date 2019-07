7 dræbt i helikopter-styrt

Fredag 5. juli 2019 kl. 11:08Alle ombord i en helikopter, som er styrtet ned i havet i den amerikanske ø-stat Bahamas, blev dræbt. Det er endnu ikke nærmere identificerede 7 personer, hvoraf dog den ene menes at være en kendt mineejer og velgører. Der foreligger endnu ingen forklaring på den dramatiske ulykke.Forbindelsen til helikopteren forsvandt umiddelbart efter, at den var lettet fra en af øerne, og så var man klart over, at den sandsynligvis var styrtet ned. Vraget blev efterfølgende fundet i havet. Af de 7 dræbte personer var 4 angiveligt kvinder.