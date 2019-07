USA-Iran konflikten flyttet til tankskib ved Gibraltar

Torsdag 4. juli 2019 kl. 22:29Den tiltagende konflikt mellem USA og Iran fik en ny brik på paletten i dag. Da et kæmpe tankskib (Grace 1) registreret i Panama blev beslaglagt af engelske militærstyrker ved en aktion i Middelhavet ud for Gibraltar. Aktionen blev iværksat efter krav fra USA. Det iranske styre har straks efter protesteret.Årsagen til beslaglæggelsen angives at være skibets hensigt om at omgå de internationale sanktioner mod Iran ved at sejle olielasten til det arabiske kontinent.