Kæmpe lager af bourbon whisky blev flammernes bytte

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 4. juli 2019 kl. 13:502 store lagerbygninger tilhørende whisky producenten Jim Beam er blevet flammernes bytte i den amerikanske stat Kentucky. I bygningerne befandt sig et kæmpe lager af bourbon whisky, opgjort til 45.000 tønder. Netop denne whisky har sin oprindelse i Kentucky, hvor årelangt arbejde aktuelt er forsvundet i flammerne.Jim Beam er et af de gamle familie foretagender, der er kendt for sin bourbon whisky. Firmaet overlever naturligvis, selvom betydelige værdier forsvandt i det kæmpemæssige bål.