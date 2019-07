Fremsynet købmand bag gratialer for 14.867.193 kr. til 9.072 ansatte

Onsdag 3. juli 2019 kl. 23:20Der er meget at berette om Danmarks mest fremsynede købmand Herman Salling (1919-2006), der stadig sætter sine spor, naturligvis først og fremmest i den virksomhed, der i dag omfattes af Salling Group. Nu får 9.072 ansatte (også nogle fratrådte) det at mærke på pengepungen, idet de tilsammen modtager gratialer for 14.867.193 kr. i forbindelse med lønudbetalingen i næste måned. En bestemmelse om fordeling af en del af overskuddet til virksomhedernes ansatte, eksempelvis dem i Netto og Bilka. Pengene kommer fra fonden, der ejer virksomheden i dag, stiftet af Herman Salling i 1958. Han havde planer om og næse for at bygge noget stort, og det lykkedes.Også kultur, uddannelse og velgørenhed er blandt de formål, fondens midler kommer tilgode. Siden 2012 er der på disse områder uddelt over 1 milliard kr. af Ferdinand Sallings Mindefond. Ferdinand var Herman Sallings far, som han i 1953 overtog den første købmandbutik i Århus fra.