Amfetaminen flød i lejlighed - ungt par er fængslet

Onsdag 3. juli 2019 kl. 21:58En 19-årig mand er i dag blevet varetægtfængslet i retten i Næstved, og i forvejen er en 18-årig kvinde fængslet i samme sag, der angår narko. De 2 blev anholdt og sigtet for besiddelse af en stor mængde amfetamin med henblik på videresalg. Amfetaminen flød i sandhed, da den unge kvindes lejlighed for et par døgn siden blev ransaget.Politiet beslaglagde bl.a. 1 kg amfetamin ved ransagningen. Det unge par nægter sig skyldige.