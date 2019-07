Stor udrykning til brand i møbelhus - under kontrol

Onsdag 3. juli 2019 kl. 18:37En brand i Daells Bolighus i vestkøbenhavnske Ejby er nu under kontrol, efter at et stort antal brandfolk og køretøjer rykkede ud dertil sidst på eftermiddagen. Branden opstod i forbindelse med arbejde på det 7.000 kvm store tag, og man valgte straks at være på forkant med bekæmpelse af ilden.Ifølge aktuel info er de største skader i møbelhuset forårsaget af de store mængder vand, som er benyttet til bekæmpelse af ilden.