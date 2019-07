13-årig pige bombe-truede McDonald's - evakueret

Onsdag 3. juli 2019 kl. 11:36Da en McDonald's restaurant i vestjyske Esbjerg sent i aftes blev evakueret, var det som følge af en bombe-trussel modtaget telefonisk. Efterfølgende fandt man ingen bomber i bygningen, hvorimod man gav sig til at lede efter den, der stod bag truslen. Hvilket viste sig at være en 13-årig pige.Der foreligger ingen yderligere oplysninger fra politiet om årsagen til pigens handling. Hun kan som følge af sin alder ikke forfølges eller straffes.