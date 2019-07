Op mod 1 million indbyggere er evakueret på grund af regn

Onsdag 3. juli 2019 kl. 09:48Mens vi i Danmark pyldrer lidt hver gang temperaturen svinger nogle grader, det blæser op og der kommer regnbyger, er det helt andre ekstreme vejrforhold, japanerne lever under. I dag har man evakueret op mod 1 million indbyggere på landets 3. største ø, hvor ekstreme mængder regn er i vente.Regnmængderne forventes så enorme, at det kan føre til både oversvømmelser og udløse jordskred. Kyushu er ikke alene den 3. største, men også en af de 4 japanske hovedøer. Hele 3 byer på øen er evakueret. De vejrmæssige ulykker ventes at begynde allerede i dag.