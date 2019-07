193 lufthavne vil udlede nul kultveilte - fra 2050

Tirsdag 2. juli 2019 kl. 23:38Klima-epidemien vokser dag for dag. Det er populært, det er in, men om det virker efter hensigten - det kan kun tiden vise. Nu har 193 europæiske lufthavne indgået en aftale om at udlede nul kultveilte (CO2) fra 2050. Iblandt dem er lufthavnen i København, de øvrige er fordelt over 24 lande.Det bliver noget af en opgave - hvis den overhovedet viser sig at have mening over årene. Eksempelvis stammer kun 7% af den nuværende udledning af kultveilte i København Lufthavn fra den selv. Resten er fra fly, bilkørsel og andre aktiviteter udenfor lufthavnens dominans.