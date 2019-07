Tyskernes "B&O" lukket - 400 ansatte har mistet jobbet

Tirsdag 2. juli 2019 kl. 11:58Den tyske udgave af billed og lyd for feinschmeckere "Loewe" - konkurrent til danske B&O - er brat lukket. På grund af en årelang økonomisk krise, og 400 ansatte har mistet jobbet. Nu kæmper jurister og et par håndfulde tilbageværende ansatte for (måske) at finde en løsning, dvs. en investor til at overtage virksomheden.Loewe er ramt af nøjagtig det samme fænomen som B&O. De tidligere så eftertragtede design produkter er blevet alt for dyre i det økonomisk barske marked. Hvor mange andre firmaer kan levere ligeså gode produkter (både visuelt og funktionelt) til en langt billigere pris. Det tyske firmas omsætning er styrtdykket, og økonomien hang i lang tid ikke sammen.