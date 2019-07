Ung mand død efter fest muligvis af lattergas

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 1. juli 2019 kl. 20:57En 23-årig mand har mistet livet efter en fest i østsjællandske Køge. Tidligt i går morges blev han syg og mistede bevidstheden og blev af tilkaldt redning bragt direkte til Rigshospitalet i København. Her kæmpede lægerne for at redde hans liv, men måtte i dag give op. Muligvis døde den unge mand af en overdosis lattergas.Politiet har nemlig i dag fundet tegn på, at der er blevet brugt en del lattergas patroner på stedet, hvor festen blev afholdt.